Київ у великодню ніч показали з висоти пташиного польоту (відео)

На знятому з висоти пташиного польоту відео показано столичні храми, що сяють у темрявы. Відповідний ролик опублікував Air Dreams UA.

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Завдяки дрону було видно, як у великодню ніч, зокрема, виглядають Михайлівська церква та кафедральний Володимирський собор.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня православні християни й католики відзначали головне свято церковного року – Воскресіння Христове. Дата, в яку відзначають Великдень, вираховується за місячно-сонячним календарем. Цьогоріч вона випала на 16 квітня.