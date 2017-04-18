Київ у великодню ніч показали з висоти пташиного польоту (відео)
16:03, 18 квітня 2017Суспільство
1535 0
Київ у великодню ніч був казковим.
Церкви Києва показали у великодню ніч / Скріншот
На знятому з висоти пташиного польоту відео показано столичні храми, що сяють у темрявы. Відповідний ролик опублікував Air Dreams UA.
Читайте такожНа Львівщині храм зробив подарунок вірянам на Великдень: показав Путіна у пеклі (фото, відео)
Завдяки дрону було видно, як у великодню ніч, зокрема, виглядають Михайлівська церква та кафедральний Володимирський собор.
Як повідомляв УНІАН, 16 квітня православні християни й католики відзначали головне свято церковного року – Воскресіння Христове. Дата, в яку відзначають Великдень, вираховується за місячно-сонячним календарем. Цьогоріч вона випала на 16 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter