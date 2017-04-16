"Христос воскрес!": сьогодні християни святкують Великдень (фоторепортаж)

Сьогодні православні християни і католики починають відзначати головне свято церковного року – Воскресіння Христове. Щороку дата, на яку відзначають Великдень, обчислюється за місячно-сонячним календарем. Цього разу вона випала на 16 квітня.

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Зі самого ранку люди, згідно з давнім звичаєм, вітають один одного" "Христос воскрес!", на що відповідають: "Воістину воскрес!".

Дню Світлого Христового Воскресіння передує 40-денний піст, який називається Великим.

Християнський Великдень був установлений апостолами незабаром після смерті Ісуса на хресті та його Воскресіння. За переказами, вона знаменує перемогу добра над злом, життя над смертю.

Як писав святитель Григорій Богослов, Великдень – "свято свят і торжество торжеств", у якому християни святкують "саме воскресіння, не очікуване ще, але вже доконане, яке примиряє собою весь світ". За словами Святителя Іоанна Златоуста, "ми святкуємо смерті умервщлення".

У ніч на великодню неділю в храмах йде всеношна служба, а віруючі освячують великодні кошики. Туди складають великодні паски, вершкове масло, сир, домашні ковбаси або запечене м'ясо, сіль, хрін і, обов'язково, крашанки та писанки. Також заведено класти в кошик гілочку вічнозеленої рослини, наприклад, самшиту. Накривають кошик вишитим рушником. Перед освяченням рушник знімають і ставлять запалену свічку.

У великодню ніч християни також беруть участь у Таїнстві Причащання, яке є духовним центром свята.