Росіяни не хочуть зносити пам'ятники Леніну та пропонують поховати "вождя" під Кремлівською стіною - опитування

У Російській Федерації більшість громадян (79%) проти знесення пам'ятників Володимиру Леніну в Росії. Про це свідчать дані опитування «Левада-Центру», пише «КоммерсантЪ».

При цьому лише 4% респондентів заявили про необхідність знесення пам'ятників, 10% «швидше згодні», 8% не змогли відповісти.

Також стало відомо, що 26% респондентів заявили, що пам'ять про Леніна збережеться, але «ніхто вже не піде по його шляху». На думку 23%, Ленін «повів країну по шляху прогресу», а 21% визнав, що його ідеї «були перекручені» послідовниками. 15% сказали, що він вів країну «хибним шляхом».

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Приблизно третина опитаних, 31%, хочуть, щоб тіло Леніна залишалося в Мавзолеї на Красній площі. 32% респондентів пропонують поховати його біля Кремлівської стіни, а ще 26% - на Волковському кладовищі в Санкт-Петербурзі.

В той же час експерти встановили, що за останні роки зросла і частка тих, хто позитивно оцінює роль Леніна в історії.

Так, в 2006 році «цілком позитивною» і «позитивної» її визнали 11% і 29% опитаних. У той же час в 2016 році - 13% і 40%, а в опитуванні 2017 року - 15% і 41%.

«Швидше негативною» роль Леніна визнали 17%, а «різко негативною» - 5% респондентів. 23% росіян не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 31 березня по 3 квітня в 48 російських регіонах серед 1,6 тисячі осіб.