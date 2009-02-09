Одеський аеропорт реконструюють за $265 мільйонів

Одеська компанія «Гепард-плюс», визнана переможцем міжнародного конкурсу з реконструкції та модернізації міжнародного аеропорту «Одеса», надала гарантії Одеській мерії про готовність витратити на реалізацію цього проекту 265 млн. дол. – на 15 млн. більше, аніж планували раніше.

Про це повідомив в інтерв`ю УНІАН голова журі, член Одеського міськвиконкому Микола АНДРІЄНКО.

За його словами, реконструкція закінчиться до 2011 року. Аеровокзальний комплекс загальною площею 34 тис. кв. м зможе щогодини надавати сервісні послуги не менш як 1 тис. пасажирів, і не менш як 80 авіалайнерів зможуть одночасно стояти на парковці.

Крім того, без припинення польотів повітряних суден буде прокладено нову злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, здійснено модернізацію світлосигналів і метеоприладів, реконструкцію цеху бортового живлення, побудовано вантажний термінал, готель, паркінг, реконструйовано систему мереж і споруд.

Як зазначив М.АНДРІЄНКО, під час проведення Євро-2012 нова будівля аеровокзалу забезпечуватиме пропускну спроможність 1495 пас/г. Крім того, буде задіяно тимчасові термінали з пропускною спроможністю 1200 пас./г і реконструйовано теперішній аеровокзал з пропускною спроможністю 415 пас/г.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня переможцем конкурсу з вибору інвестора реконструкції та модернізації міжнародного аеропорту «Одеса» стала одеська компанія ТОВ «Гепард-плюс».

Конкурс було проведено в два етапи. Заяви подали 7 компаній, які підтвердили свою готовність інвестувати в проект не менш як 250 млн. дол.: ТОВ «Нью Систем АМ» (Харків); ТОВ «Альпарі+» (Харків); акціонерне товариство «Аеропорт Відня» (Відень); компанія «EQT Infrastructure Limited» (о. Гернсі); ТОВ «Гепард-плюс» (Одеса); компанія «СЕ Power Holdings (Cyprus) Limited» (Нікосія); компанія «ELECNOR S.A.» (Мадрид).

До другого етапу конкурсу було допущено шістьох претендентів.