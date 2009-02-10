Вінський відмінив свій скандальний наказ
10:59, 10 лютого 2009Суспільство
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Ротація скасована
|Йосип Вінський
Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар ХМТП Мирон БУБА.
«Мінтранс наказами від 9 лютого скасував ротацію керівництва Херсонського та Іллічівського морпортів. Їх (керівників портів – УНІАН) повернули на колишнє місце роботи», - повідомив М.БУБА.
За його словами, начальником Херсонського морпорту знову став Андрій ЄГОРОВ, на посаду начальника Іллічівського морпорту повернули Геннадія СКВОРЦОВА.
Як повідомлялося, наприкінці січня Г.СКВОРЦОВА було звільнено з посади начальника Іллічівського морпорту, а на його місце було призначено А.ЄГОРОВА.
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