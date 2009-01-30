Колектив Іллічівського морського торгового порту оголосив страйк

Колектив Іллічівського морського торгового порту оголосив безстроковий страйк, протестуючи проти силового захоплення підприємства, повідомляє Інформаційний портал «Транспортний бізнес».

За інформацією порталу, сьогодні відбувся мітинг протесту працівників ДП «Іллічівський морський торговий порт», в якому взяли участь 2800 людей. Цей крок став реакцією трудового колективу на звільнення начальника ІМТП Геннадія СКВОРЦОВА і силове захоплення підприємства, що відбулося о 5:30 ранку.

На думку працівників порту, метою цих дій є зміна керівництва порту і передача причалів №№1-2 ЧП «Укртрансконтейнер», проти якої виступав Г.СКВОРЦОВ.

На мітингу протесту трудовий колектив ухвалив рішення звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з вимогою навести порядок на держпідприємстві.

У своїй резолюції учасники мітингу також зажадали відставки уряду, зміни керівництва Держдепартаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту і зв`язку, відміни наказу МТЗУ від 29 січня 2009 р. №86 про звільнення Г.СКВОРЦОВА, а також притягнення до відповідальності осіб, винних у тому, що сталося.

Крім того, портовики ІМТП одностайно ухвалили рішення про припинення роботи підприємства і початок безстрокового страйку до повного задоволення їх вимог.