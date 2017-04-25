СБУ: теракт - основна версія вибухів у Балаклії

Основною версією причини вибухів на складі боєприпасів у Балаклії залишається теракт, але досліджуються й інші версії. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"Поки що основною версією залишається версія, яку озвучив голова СБУ Василь Грицак, що це була диверсія. Але ми перевіряємо й інші версії", - сказав Ткачук.

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За його словами, після подій у Балаклії СБУ спільно з контррозвідкою, Збройними силами України, Геннштабом провели комплексну перевірку стану охорони військових об’єктів, і за результатами цієї перевірки відпрацьовано додаткові заходи із забезпечення охорони.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міноборони в місті Балаклія Харківської області почали вибухати боєприпаси і виникла пожежа.

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Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чути гул безпілотника, потім почалися вибухи. Також Матіос заявив, що протидіяти диверсіям з використанням безпілотних літальних апаратів можна тільки засобами радіоелектронної боротьби.