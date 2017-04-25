До Євробачення у Києві запустять 7 річкових трамваїв

У травні Дніпром між реконструйованою Поштовою площею і набережною біля Міжнародного виставкового центру почнуть курсувати 7 річкових трамваїв.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час інспектування разом з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном Поштової площі, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

Він зазначив, що на початку травня роботи на центральній частині площі будуть завершені, а Дніпром почне курсувати річковий трамвай.

Читайте такожУ центрі Києва відбулася посвята у волонтери Євробачення-2017 (фоторепортаж)

«І я сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не тільки під час «Євробачення». Ми плануємо, що він курсуватиме не тільки в межах столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом, - наголосив Кличко. – До пісенного конкурсу ми запустимо 7 річкових трамваїв, а якщо навантаження буде великим – додамо ще три», - сказав мер Києва.

На Поштовій площі вже завершене спорудження естакади та тунелю, перекладені інженерні мережі, влаштовано верхні шари дорожнього покриття, встановлено дорожні знаки та змонтована бар’єрна огорожа. Також на набережній Дніпра провели упорядкування території й встановили сучасне вуличне освітлення.

Для повного завершення робіт першої черги необхідно побудувати підземний пішохідний перехід через Боричів узвіз, завершити реконструкцію всього комплексу інженерних мереж, відреставрувати Поштовий будинок, встановити пандус з Поштової площі на набережну Дніпра та пандус в бік Пішохідного мосту.