Ющенко зняв догану з рівненського губернатора

18:48, 10 лютого 2009
Суспільство
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Указ - на сайті Президента

Віктор Матчук
Президент України Віктор ЮЩЕНКО достроково зняв догану з голови Рівненської обласної державної адміністрації Віктора МАТЧУКА, оголошену за незадовільний стан роботи зі зверненнями громадян.

Про це йдеться в Указі глави держави, опублікованому на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2008 року В.ЮЩЕНКО оголосив догани ряду голів обласних і районних державних адміністрацій за незадовільний стан роботи зі зверненнями громадян.

Зокрема, догани було оголошено В.МАТЧУКУ та голові Луганської обласної державної адміністрації Олександру АНТІПОВУ.

 

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