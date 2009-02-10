Ющенко зняв догану з рівненського губернатора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО достроково зняв догану з голови Рівненської обласної державної адміністрації Віктора МАТЧУКА, оголошену за незадовільний стан роботи зі зверненнями громадян.

Про це йдеться в Указі глави держави, опублікованому на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2008 року В.ЮЩЕНКО оголосив догани ряду голів обласних і районних державних адміністрацій за незадовільний стан роботи зі зверненнями громадян.

Зокрема, догани було оголошено В.МАТЧУКУ та голові Луганської обласної державної адміністрації Олександру АНТІПОВУ.