Ющенко зняв догану з рівненського губернатора
18:48, 10 лютого 2009Суспільство
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Указ - на сайті Президента
|Віктор Матчук
Про це йдеться в Указі глави держави, опублікованому на його офіційному сайті.
Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2008 року В.ЮЩЕНКО оголосив догани ряду голів обласних і районних державних адміністрацій за незадовільний стан роботи зі зверненнями громадян.
Зокрема, догани було оголошено В.МАТЧУКУ та голові Луганської обласної державної адміністрації Олександру АНТІПОВУ.
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