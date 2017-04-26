ГПУ повідомила про підозру топ-керівникам тютюнового монополіста "Тедіс"

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, Генеральною прокуратурою України за оперативного супроводження Національної поліції України продовжується досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ «Мегаполіс Україна» (з травня 2016 року ТОВ «Тедіс Україна»).

«За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих та процесуальних дій здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру генеральному директору та члену дирекції – директору дирекції вказаного товариства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у середу, 26 квітня, «слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України зазначеним посадовим особам ТОВ «Тедіс Україна» повідомлено про підозру у вчиненні названих вище кримінальних правопорушень».

На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, співробітники прокуратури проводили обшуки у керівників найбільшого дистриб'ютора сигарет компанії «Тедіс Україна».