В Одесі вшанували пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС
22:24, 26 квітня 2017Суспільство
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Присутні вшанували пам'ять загиблих та померлих ліквідаторів аварії хвилиною мовчання.
В Одесі вшанували пам'ять жертв Чорнобиля / фото: УНІАН
В Одесі пройшов мітинг-реквієм, присвячений 31-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС.
Як передає кореспондент УНІАН, понад 300 осіб зібралися біля пам'ятника одеситам-чорнобильцям.
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Урочиста церемонія відбулася біля монумента, розташованого на розі Олександрівського проспекту і вулиці Малій Арнаутській.
У заході взяли участь представники керівництва міста, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, члени їх сімей, а також студенти, школярі, громадськість, моряки-курсанти.
Присутні вшанували пам'ять загиблих та померлих ліквідаторів аварії хвилиною мовчання. Мітинг завершився покладанням квітів до пам'ятника.
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