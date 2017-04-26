В Одесі вшанували пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС

Присутні вшанували пам'ять загиблих та померлих ліквідаторів аварії хвилиною мовчання.

В Одесі пройшов мітинг-реквієм, присвячений 31-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Як передає кореспондент УНІАН, понад 300 осіб зібралися біля пам'ятника одеситам-чорнобильцям. Читайте також31 рік після катастрофи: хроніки Чорнобиля (відео) Урочиста церемонія відбулася біля монумента, розташованого на розі Олександрівського проспекту і вулиці Малій Арнаутській. У заході взяли участь представники керівництва міста, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, члени їх сімей, а також студенти, школярі, громадськість, моряки-курсанти. Присутні вшанували пам'ять загиблих та померлих ліквідаторів аварії хвилиною мовчання. Мітинг завершився покладанням квітів до пам'ятника.

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