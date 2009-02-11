Доларом на міжбанку торгують по 8,13/8,17 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0800/8,1800 грн., на 11:00 звузився спред 8,1100/8,1750 грн., і на 12:00 ціни становили 8,1300/8,1700 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2230/0,2280 грн., а на 11:00 ціни піднялися до 0,2245/0,2285 грн., і на 12:00 встановилися на наступних позначках - 0,2260/90 грн. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 35,6500 (-0,1500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2952/53, продовжуючи змінюватись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4500/10,6095, на 11:00 ціни виросли до 10,5135/10,6280, а на 12:00 відкотилися до рівня 10,5115/10,5935.