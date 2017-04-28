Апеляційний суд залишив екс-генконсулу Грузії в Одесі запобіжний захід у вигляді застави

Апеляційний суд міста Києва сьогодні залишив без змін рішення першої інстанції про обрання екс-генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 792 тис. грн строком до 9 травня включно.

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Як повідомили у прес-службі суду, сторона захисту подала апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва від 6 квітня. Ухвалою цього суду було відмовлено державному обвинуваченню в арешті Нішніанідзе і застосовано стосовно нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 792 тис. грн строком до 9 травня включно.

Сьогодні Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського райсуду Києва, таким чином не задовольнив скаргу захисту.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура України повідомила колишньому генконсулу Грузії в Одесі Нішніанідзе про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 по листопад 2013 років надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах, які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.

За даними ГПУ, сумарна ціна «придбаних» працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти мала б складати понад 100 млн грн, або понад 12 млн дол. за відповідним курсом на той час. Безпосередньо собі Нішніанідзе заявив та отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн грн. Вказані кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та в подальшому зняті ним готівкою в банківських терміналах Одеси та Києва на власні цілі. При цьому частина ПДВ у розмірі майже 1 млн грн Нішніанідзе відшкодовано за здійснення покупок у періоди, в які той не перебував на території України та фізично придбавати жодних товарів не міг.

Нагадаємо, Нішніанідзе був генеральним консулом Грузії в Одесі у 2011-2013 роках.