Газовий ринок України потребує лібералізації

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів України до 1 квітня 2009 року підготувати заходи щодо лібералізації газового ринку України.

Про це йдеться у рішенні РНБО від 10 січня “Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», яке сьогодні було введено в дію указом Президента.

Документом доручено до вказаної дати опрацювати із залученням Апарату РНБОУ та внести на розгляд РНБОУ проект концепції реформування ринків паливно-енергетичних ресурсів, передбачивши заходи з прискорення проведення ринкових реформ в енергетиці та створення конкурентних ринків газу, вугілля, реформу енергоринку. Зокрема, доручено зробити підготовку до лібералізації газового ринку України відповідно до принципів ринку газу ЄС та встановити ринкові правила ціноутворення на паливно-енергетичні ресурси, а також створити сприятливий інвестиційний клімат в енергетичному секторі (впровадження прозорого, об`єктивного, передбачуваного та рівноправного державного регулювання цін та тарифів, яке б, з одного боку, створювало стимули для зменшення витрат, а з іншого, - забезпечило необхідний розвиток енергетичної сфери та її інвестиційну привабливість).

Також доручено виключення можливості застосування економічно необґрунтованих цін на енергоносії та комунальні послуги, що надаються з використанням енергоносії та створити сприятливі умови залучення ефективних інвесторів для модернізації та розвитку газотранспортної системи України, сучасних генеруючих потужностей (у тому числі ядерної та альтернативної енергетики), власного видобутку вуглеводнів та енергозберігаючих технологій.

Також доручено переглянути відповідно основні показники Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, опрацювавши при цьому питання щодо забезпечення енергетичного балансу України з урахуванням ризиків його порушення внаслідок закупівлі надмірної кількості природного газу у 2010-2019 роках за відсутності потреби у ньому і розробити та затвердити програми розвитку вугільної, газової, нафтової та електроенергетичної галузей.

Також Кабмін має провести урядові консультації з Європейською комісією щодо надійного забезпечення Україною функції транзитного транспортування природного газу.

Крім того, Кабмін із залученням Апарату РНБОУ з метою вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення прозорості енергетичного сектору має провести до 1 квітня 2009 року аналіз діяльності НАК «Нафтогаз України» щодо виконання компанією статутних функцій та завдань, досягнення мети її створення (у тому числі провести аудит руху обсягів природного газу, що зберігається в українських підземних сховищах газу, з визначенням власників цих обсягів).