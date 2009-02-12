Росія може монополізувати ринок ядерного палива в Україні

Російська Федерація може монополізувати ринок ядерного палива в Україні. Про це сказано в рішенні РНБО від 10 січня «Про невідкладні заходи із забезпечення енергетичної безпеки України», яке сьогодні було введено в дію указом Президента.

Як сказано в документі, попри успішне проведення переговорів і підписання з Американською Стороною контрактів на постачання компанією WESTINGHOUSE ядерного палива на 3 атомних енергоблоки, починаючи з 2011 року, ускладнюється ситуація із забезпеченням стабільної роботи ядерно-енергетичного комплексу в цілому.

«Поточний стан переговорів з Російською Стороною про постачання ядерного палива для українських АЕС, зокрема спроба Російської Сторони пов`язати укладення контрактів на постачання ядерного палива для українських АЕС в 2009 і 2010 рр. з укладенням довгострокової угоди до 2020 року, свідчить про можливість реалізації ряду ризиків для Української Сторони, пов`язаних з монополізацією ринку ядерного палива в України», - йдеться в документі.