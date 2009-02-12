Експерти: сприятливий час для продажу Укртелекому вже минув

Найсприятливіший час для продажу "Укртелекому" вже минув. Таку думку висловили експерти, відповідаючи на запитання "Центру досліджень політичних цінностей "Аксіа": Чи "допоможе продаж "Укртелекому" виходу з економічної кризи?"

На думку президента Центру економічного розвитку Олександра ПАСХАВЕРА, "це не співставні речі. Це все одно, що порівнювати краплю дощу й океан». Він констатував, що «приватизація "Укртелекому" - це гроші, які, поряд з іншими фінансовими ресурсами, підуть на виконання бюджетних зобов`язань».

«Кажучи про доцільність продажу зараз, виникає питання, чому не продавали останні десять років. Усі експерти говорили, що щороку він стає дедалі дешевшим. Всі ці питання грунтуються на соціалістичному відчутті, що краще нехай буде у держави. Я стверджую, що як державна структура "Укртелеком" поводиться дуже погано, не обслуговує клієнтів так, як мав би», - наголосив експерт.

За його словами, «якби розмова велася про інші підприємства, наприклад "Турбоатом", тоді б ми міркували про те, чи слід його продавати. У випадку з "Укртелекомом" відповідь однозначна - що раніше продамо (звичайно солідному "телекому"), то краще обслуговування телефонних ліній ми одержимо». О.ПАСХАВЕР нагадав, що "Укртелеком" «досить був використаний для приватизації прибутку всіма, хто до нього мав стосунок. Саме тому він ніколи не продавався». «Що стосується дискусій про невідповідний для його продажу час, то це питання до всіх урядів, які заважали його продавати. Звісно, зараз ціна буде дешевшою, ніж будь-коли, але й гроші нині потрібніші, ніж будь-коли», - відзначив експерт і порекомендував: «продавати потрібно, але без істерики, продавати пристойному покупцеві і обов`язково торгуватися».

Як відзначив директор Інституту приватизації й управління власністю та інвестиціями Олександр РЯБЧЕНКО «ціна на "Укртелеком", порівняно з минулим роком, знизилась». Тому, на його думку, значних результатів очікувати не варто. «Разом з тим, цей об`єкт вимагає постійних інвестицій. Щороку "Укртелеком" відчуває дефіцит інвестиційних ресурсів. Найсприятливіший час для продажу вже минув - це було роки з півтора тому. Але держава не змогла цього зробити. Доведеться продавати зараз. Продаж може відбутися цього року», - наголосив експерт і додав, що «якщо ситуація на підприємстві плачевна, то це буде виправдано». «Але, враховуючи різне бачення ситуації Президента і прем`єр-міністра, приватизовувати можуть і пізніше. А сам факт продажу "Укртелекому" не вплине на здатність влади вийти з кризи. Приватизація тільки допоможе пережити її», - впевнений О.РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України офіційно оголосив про продаж 67,79% акцій ВАТ "Укртелеком". Продаж "Укртелекому" заплановано на березень 2009 року.