Кияни перекрили Хрещатик

Жителі Києва перекрили рух автомобілів Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до майдану Незалежності і пікетують мерію з вимогою знизити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, також серед вимог учасників акції - збереження столичної безкоштовної медицини.

Пікетувальники заповнили територію перед будинком мерії і продовжують підходити.

Акція організована громадськими організаціями столиці та політичними силами, зокрема БЮТ, Блоком Катеринчука, КПУ. Учасники акції також тримають прапори Блоку Віталія Кличка, «Народної Самооборони» тощо.

Пікетувальники також вимагають від Київради, засідання якої відбудеться сьогодні, не робити дитячі і підліткові клуби міста платними.

Учасники акції тримають плакати з написами: «Мер – не заробляй на дітях гроші!», «Дітки, подайте, Христа ради, 48 млн. меру Черновецькому на бідність».

Серед пікетувальників також є представники автоперевізників, які, зі свого боку, просять столичну владу створити нормальні економічні умови для їхньої роботи.

В акції беруть участь люди різного віку, у тому числі студенти, які прийшли з табличками назв своїх навчальних закладів, а також члени профспілкових організацій та інші.