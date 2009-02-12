Звільнений екіпаж «Фаїни» може прибути до Києва 13 лютого

«Фаїна» вже знаходиться у кенійських територіальних водах у супроводі кораблів ВМС США і Республіки Кенія.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, ввечері 11 лютого до аеропорту кенійського міста Момбаса прибув спецрейсом український літак, який доставив туди змінний екіпаж «Фаїни», готовий у найкоротші терміни прийняти судно.

Цим же літаком до Кенії прибули лікарі, представники компаній-спецекспортерів, судновласник, журналісти низки українських засобів масової інформації, щоб зустріти судно в порту орієнтовно сьогодні опівдні.

І.ВАННИКОВА пояснила, що для прискорення здійснення встановлених процедур прийняття судна в порту Момбаса, завчасного оформлення необхідних документів, зранку 12 лютого назустріч «Фаїні» вирушив буксир, на борту якого перебувають представники відповідних кенійських державних органів і судновласника.

За інформацією прес-секретаря Президента, зворотнім рейсом за маршрутом Момбаса-Київ планується повернути на батьківщину звільнених з піратського полону моряків, прибуття яких до аеропорту «Бориспіль» очікується вранці 13 лютого.

«З метою створення умов для якнайшвидшої зустрічі звільненого екіпажу зі своїми рідними організована централізована доставка членів сімей моряків до міста Києва, їм буде надана можливість привітати команду «Фаїни» відразу після сходження із трапу літака», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона додала, що в разі необхідності звільнені моряки та їхні рідні будуть забезпечені транспортом для повернення до своїх домівок.