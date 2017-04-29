Мер Одеси ветуватиме рішення міськради про перейменування вулиць - Аваков
26 квітня міськрада Одеси повернула назви радянської епохи низці вулиць, змінені в рамках декомунізації.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов вирішив ветувати рішення міськради про повернення колишніх назв декомунізованих вулиць.
Про це глава МВС написав на своїй сторінці в Twitter.
"Провели з Ігорем Райніним (главою Адміністрації президента) зустріч з мером Одеси. Добре, аргументовано поговорили. Мер прийняв рішення ветувати одіозне рішення ради", - написав Аваков.
Провели с И. Райниным встречу с мером Одессы. Хорошо, аргументированно поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 28, 2017
Як повідомляв УНІАН, прокуратура Одеської області в четвер, 27 квітня, розпочала кримінальне провадження у зв'язку з ухваленням 26 квітня Одеською міською радою рішення про скасування перейменування низки вулиць і провулків обласного центру в рамках декомунізації, і повернути їм радянські назви.
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У прокуратурі заявили, що ухвалене міськрадою рішення відомство вбачає ознаки кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
26 квітня міськрада повернула назви радянської епохи низці вулиць, змінені в рамках декомунізації. Йшлося про вулиці, які було перейменовано за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.
Довідка УНІАН. У травні 2016 року тодішній голова Одеської ОДА Саакашвілі підписав розпорядження про перейменування низки вулиць Одеси в рамках закону про декомунізацію. Ряд нових найменувань викликали протест у частини городян. Невдовзі мерія ухвалила рішення додатково перейменувати низку об'єктів.
Також у жовтні минулого року Одеська облрада звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням скасувати перейменування вулиць в Одесі, проведене обласною держадміністрацією.
16 грудня в Одесі перед слуханнями про перейменування вулиць сталася сутичка активістів з поліцією, із застосуванням сльозогінного газу.
Під час слухань понад 90 осіб підтвердили варіант перейменування вулиць, запропонований раніше Саакашвілі в рамках декомунізації. Потім ці слухання мерія назвала недійсними.