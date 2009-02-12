Прес-конференція лікарів, волонтерів і благодійників, які працюють з онкохворими дітьми

13 лютого об 11.00 в рамках Всеукраїнської свічкової акції “Я МАЮ НАДІЮ” відбудеться прес-конференція за участю лікарів та представників благодійних організацій, волонтерських груп, які працюють з онкохворими дітьми в Україні («Молодий театр», м.Київ, вул. Прорізна,17).

Об 11.30 – відкриття виставки художніх робіт маленьких пацієнтів київських дитячих онкогематологічних відділень.

Організатори: Українська Відкрита Асоціація організацій, груп та осіб, які працюють з онкохворими дітьми "Жити Завтра", Братство преподобного Іони Київського, Міжнародний благодійний фонд "Дар Надії", Всеукраїнський благодійний фонд "Запорука", Київський академічний молодий театр.

Контакти: Ірина Брусиловська, асоціація "Жити Завтра": 8-099-235-54-02

Яна Савчук, ВБФ "Запорука": 8-050-410-44-84, 501-67-86, yana@zaporuka.com.ua («Молодий театр», м.Київ, вул. Прорізна,17)