Російський «Зовнішекономбанк» відкрив ПІБу кредитну лінію на $1 млрд

Російський «Зовнішекономбанк» відкрив «Промінвестбанку» кредитну лінію на 1 млрд. дол.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Зовнішекономбанку».

«Відкриття кредитної лінії «Промінвестбанку» в розмірі до 1 млрд. доларів США було схвалено наглядовою радою «Зовнішекономбанку» 4 лютого 2009 року з метою реалізації плану фінансового оздоровлення «Промінвестбанку», – сказано в повідомленні прес-служби.

Згідно з наданою інформацією, 10 лютого 2009 року в рамках відкритої кредитної лінії було надано перший транш кредиту в розмірі 390 млн. дол.

«Зовнішекономбанк» став власником пакета акцій «Промінвестбанку» в розмірі 75% + 3 акції в січні 2009 року.

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції 10 лютого повідомив, що «Промінвестбанк» від своєї материнської структури залучив субординований кредит на суму близько 390 млн. дол.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АКПІБ) (Київ) – акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створений в серпні 1992 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 27,490 млрд. грн., зобов`язання – 24,227 млрд. грн., власний капітал – 3,262 млрд. грн., статутний капітал – 2,002 млрд. грн.

ЗАТ "Промінвестбанк" за підсумками 2008 року скоротило чистий прибуток на 58% порівняно з 2007 роком – до 99,303 млн. грн.

7 жовтня 2008 року в «Промінвестбанку» було введено Нацбанком тимчасову адміністрацію. Причиною погіршення фінансового стану ПІБу, в результаті рейдерської атаки, стало дострокове відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів.

15 січня 2009 року російський «Внешэкономбанк» викупив додаткову емісію акцій банку і став власником 75%+3 акції «Промінвестбанку», а ТОВ «Сигнус» – 12,37%.