Невідомий пограбував банк у Європарламенті

Невідомий пограбував банк у приміщенні Європарламенту в Брюсселі.

Про це сьогодні повідомило Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, близько 16.00 за місцевим часом невідомий, який, за свідченнями очевидців, був у парику і з макіяжем, увійшов до відділення банку і, показавши предмет, схожий на пістолет, почав вимагати гроші.

“Персонал злякався і віддав йому готівку, що була у вставній шухлядці каси, після чого зловмисник зник”, – повідомив виданню речник Президента Європарламенту Жом ДУК. При цьому ніхто не постраждав, додав представник Європарламенту.

Сумку, яку нападник використав при пограбуванні, швидко виявили, однак самого злочинця наразі знайти не вдалося.

Пограбування сталося у тому приміщенні Європарламенту, де розташований кабінет його Президента і відбуваються зустрічі ВІП-гостей.

Також наразі невідомо, чи використовував грабіжник справжній пістолет, чи іграшковий.

При цьому речник Президента Європарламенту зазначив, що гарантувати безпеку на 100% у цьому приміщенні неможливо, крім того, Європарламент має залишатися доступним для громадян ЄС.