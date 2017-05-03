Нацгвардійці будуть охороняти Євробачення в новій формі (фото)

Військовослужбовці Національної гвардії України, які забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у Києві, отримали форму одягу нового зразка темно-синього кольору.

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Про це повідомляє прес-служба НГУ.

«Близько 300 військовослужбовців 25-ої окремої бригади охорони громадського порядку Нацгвардії, що дислокується у Києві, вийдуть на вулиці столиці у новій формі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ракурсі реформування Національної гвардії та концептуальних змін ця форма була розроблена спеціально для частин з охорони громадського порядку і дипломатичних представництв.

Окрім цього, форму нового зразка також отримали 300 гвардійців, які забезпечують охорону дипломатичних представництв та консульських установ, розміщених у столиці України. Сьогодні, 3 травня, вони вже заступили на службу у синьому та встигли уподобати новий однострій.

У більшості країн Європи правоохоронці носять форму темно-синього або чорного кольорів. Загальновизнано, що за таким кольором одягу можна ідентифікувати представників правоохоронних органів на вулицях міст.