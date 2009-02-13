На вихідні синоптики прогнозують погіршення погоди

На вихідні дні синоптики прогнозують в Україні подальше погіршення погодних умов з опадами у вигляді дощу зі снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 14 лютого, у західних областях сніг, вночі місцями сильний; на решті території опади у вигляді мокрого снігу, на півдні та сході з дощем, вночі у східній, а вдень у південній частині місцями сильні опади (в більшості центральних, а вночі у південних областях та в Криму невеликі опади).

У західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер на Лівобережжі південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, в Криму до 6° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній та східній частині 4-9° тепла; в Карпатах впродовж доби 7-10° морозу.

Завтра у Києві та області вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі очікується від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, у столиці - вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.