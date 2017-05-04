Укрпошта випустила поштову марку з Джамалою

В Україні 5 травня вводиться в обіг поштова марка, присвячена співачці Джамалі, переможниці Євробачення-2016. Про це повідомляє "Укрпошта" в Facebook.

"В Україні 5 травня вводиться в обіг поштова марка # 1555 "Джамала". Пишаємося талантом народної артистки України Джамали і її перемогою у конкурсі Євробачення-2016", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", що проходив у Стокгольмі 15 травня 2016 р., представниця України Джамала посіла перше місце з піснею "1944", присвяченій депортації кримських татар. Крім того, композиція українки отримала спеціальний приз за кращий рядок у пісні.

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Перемога Джамали дозволила Україні стати країною-господаркою конкурсу Євробачення-2017. Він пройде в МВЦ на лівому березі: півфінали відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня.