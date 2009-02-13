ЄС за тіснішу інтеграцію з Україною, Грузією і Азербайджаном

Європейський Союз виступає за тіснішу інтеграцію з Україною, Грузією і Азербайджаном.

Про це заявив прем`єр-міністр головуючої в Євросоюзі Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК після переговорів з прем`єр-міністром Азербайджану Артуром РАСІЗАДЕ, повідомляє ІА "Туран".

За словами М.ТОПОЛАНЕКА, інтеграція припускає спрощення візового режиму, участь України, Грузії і Азербайджану у ряді програм ЄС. При цьому М.ТОПОЛАНЕК зазначив, що "йдеться не про членство в ЄС, а про тісне зближення".