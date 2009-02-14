Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано

00:43, 14 лютого 2009
Суспільство
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Підсумки біржових торгів

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 13 лютого на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,81 (-1,22) дол./бар. (квітнева поставка);

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,51 (+3,53) дол./бар. (березнева поставка)

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