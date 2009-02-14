У Вінниці сьогодні пустять «Трамвай закоханих»
10:07, 14 лютого 2009Суспільство
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Квиток - міцний поцілунок
У Вінниці сьогодні, у День святого Валентина, курсуватиме «Трамвай закоханих».
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі у справах сім`ї, молоді та туризму Вінницької міської ради.
Пасажирами можуть стати усі бажаючі закохані. Перепусткою у «Трамвай закоханих» буде міцний поцілунок.
Під час подорожі організатори запропонують пасажирам конкурси, пісні та призи.
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