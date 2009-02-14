У Вінниці сьогодні пустять «Трамвай закоханих»

У Вінниці сьогодні, у День святого Валентина, курсуватиме «Трамвай закоханих».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі у справах сім`ї, молоді та туризму Вінницької міської ради.

Пасажирами можуть стати усі бажаючі закохані. Перепусткою у «Трамвай закоханих» буде міцний поцілунок.

Під час подорожі організатори запропонують пасажирам конкурси, пісні та призи.