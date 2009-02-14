Екс-голова Ощадбанку вважає, що банк треба віддати під руку Тимошенко

Інтереси власників у державних банках повинен представляти уряд, заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 5(733), 14 - 20 лютого) член наглядової ради Ощадбанку, екс-голова банку Олександр МОРОЗОВ.

«Оскільки нинішня схема функціонування наглядових рад держбанків себе цілком дискредитувала, вважаю, що інтереси власника, тобто держави, має представляти уряд, який і повинен самостійно призначати членів наглядової ради», - заявив О.МОРОЗОВ.

За його словами, діюча система корпоративного управління Ощадбанком не справляється з покладеними на неї функціями. Зокрема, уточнив він, вже майже два роки не проводилися очні збори наглядової ради банку. Окремі ключові для банку рішення належним чином не обговорюються і не обгрунтовуються, оскільки приймаються шляхом дистанційного збору підписів членів ради.

Крім того, продовжив О.МОРОЗОВ, банк фактично відмовився від реалізації прийнятої у 2006 році стратегії розвитку, не запропонувавши нічого на заміну. Так, фактично заморожено роботу з впровадження сучасних комплексних інформаційних технологій.

Член наглядової ради Ощадбанку переконаний, що менеджментом банку повинен займатися уряд, проте вплив політичних ризиків на діяльність банку має бути при цьому максимально мінімізований.

«Крім представників безпосередньо Кабміну, до наглядових рад держбанків можуть входити незалежні фахівці, у тому числі - від міжнародних фінансових інститутів», - наголосив О.МОРОЗОВ.