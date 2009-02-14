Вкладників Ощадбанка СРСР пропонують «ощасливити» іменними акціями

Пріоритетом діяльності Ощадбанку має стати робота з вкладами фізичних осіб, оскільки Ощадбанк є сьогодні ощадним тільки за назвою, а не за суттю.

Про це заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 5(733), 14 - 20 лютого) член наглядової ради Ощадбанку, екс-голова банку Олександр МОРОЗОВ.

За його словами, кошти фізосіб становлять на сьогодні трохи більше 13 млрд. грн. або близько третини зобов`язань банку, причому менше половини цієї суми - близько 6 млрд. грн. – припадає на реальні ощадні, тобто термінові вклади. Інше - це рахунки до запитання.

На думку О.МОРОЗОВА, враховуючи, що за банком закріплена 100% гарантія держави за його зобов`язаннями перед вкладниками, Ощадбанк міг би стати добрим інструментом повернення вкладів, які були вилучені з банківської системи.

«Як відомо, їхня сума перевищує 60 млрд. грн. Це – величезний фінансовий ресурс, якого так потребує сьогодні економіка. Але зробити це можна лише за умови грамотної державної інформаційної політики і впровадження нових програм залучення коштів населення», - заявив він.

Також О.МОРОЗОВ підкреслив, що за Ощадбанком необхідно закріпити статус «народного банку», здійснивши компенсацію знецінених вкладів Ощадбанку СРСР через випуск додаткової емісії іменних акцій, власниками яких стали б громадяни України, чиї вклади знецінилися.