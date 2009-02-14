Херсонський губернатор позмагався зі студентами з армрестлінгу

Голова Херсонської облдержадміністрації Борис СИЛЕНКОВ змагався зі студентами в армрестлінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, в прес-службі Херсонської ОДА повідомили, що змагання відбулося під час зустрічі керівника області з молоддю в херсонському кіноконцертному залі «Ювілейний».

Прес-служба не уточнила, хто переміг в змаганні, проте повідомляється, що всі суперники Б.СИЛЕНКОВА одержали подарунки.

Також під час зустрічі молоді демонстрували відеоролик на патріотичну тематику, виступали творчі колективи області і група «Тартак».

У заході брали участь близько 1,5 тисячі студентів.