Херсонський губернатор позмагався зі студентами з армрестлінгу
20:03, 14 лютого 2009Суспільство
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Хто переміг - не кажуть
Голова Херсонської облдержадміністрації Борис СИЛЕНКОВ змагався зі студентами в армрестлінгу.
Як передає кореспондент УНІАН, в прес-службі Херсонської ОДА повідомили, що змагання відбулося під час зустрічі керівника області з молоддю в херсонському кіноконцертному залі «Ювілейний».
Прес-служба не уточнила, хто переміг в змаганні, проте повідомляється, що всі суперники Б.СИЛЕНКОВА одержали подарунки.
Також під час зустрічі молоді демонстрували відеоролик на патріотичну тематику, виступали творчі колективи області і група «Тартак».
У заході брали участь близько 1,5 тисячі студентів.
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