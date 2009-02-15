Мерія Одеси відновлюватиме газопостачання через суд

Мерія Одеси має намір від імені десятків тисяч городян, які своєчасно оплачують послуги з постачання тепла і гарячої води, добиватися через суд негайного відновлення подачі теплоносія і гарячої води працівниками ВАТ «Одесагаз» у багатоквартирні будинки житлових масивів Таїрова і Котовського. Можливе також витребування компенсації.

Про це сьогодні повідомив УНІАН віце-мер Одеси Микола ТЕЛЬВАК, уточнивши, що «ввечері 13 лютого керівництвом ВАТ «Одесагаз» припинена подача газу чотирьом великим котельним міста, що забезпечують подачу тепла і гарячої води в будинки на житлових масивах Таїрова і Котовського».

М.ТЕЛЬВАК констатував, що «останнім часом зросла заборгованість певної частини населення Одеси за газ перед ВАТ «Одесагаз». На 14 лютого загальна сума боргу перевищила 115 млн. грн. Проте більшість населення своєчасно виконує свої договірні зобов`язання перед теплопостачальними організаціями, втім житло цих добросовісних громадян сьогодні теж позбавлене теплопостачання і гарячої води. Можливо, що від їх імені також буде витребувана через суд від ВАТ «Одесагаз» і ДК «Газ України» компенсація матеріального і морального збитку, заподіяного діями газовиків».

“Наказ про відключення газопостачання чотирьох котельних, які обслуговують практично половину населення міста-мільйонника, виданий всупереч рішенню Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації від 13 лютого поточного року, - зазначив М.ТЕЛЬВАК. – Адже теплопостачальні підприємства – це об`єкти життєзабезпечення».

За його словами, керівництво міста зараз вживає заходів, щоб спільно з компанією «Газ України» вирішити питання відновлення теплопостачання житлових кварталів і інших міських об`єктів.

У свою чергу, перший віце-мер Одеси Анатолій ВОРОХАЄВ повідомив УНІАН, що сьогодні о 13.00 між керівництвом міськради з газовиками досягнуто домовленості про відновлення теплопостачання житлових масивів Таїрова і Котовського.

Нагадаємо, в листопаді ВАТ «Одесагаз» теж припиняло поставку палива Одеській теплоелектроцентралі, майже на 10 діб позбавивши теплопостачання жителів будинків центральної частини міста.