«Фаїну» розвантажили в Момбасі

Українське судно "Фаїна" розвантажили в кенійському порту Момбаса. З борту корабля зняли 33 танки, установки залпового вогню, а також гранатомети і боєприпаси, повідомляє телеканал "Вести". Представники збройних сил Кенії стверджують, що ця техніка використовуватиметься у навчаннях. Нагадаємо, "Фаїна" була захоплена сомалійськими піратами восени минулого року. На борту корабля була 21 людина. Кілька днів тому після того, як піратам заплатили викуп, судно і його екіпаж були звільнені.

Эхо Москвы