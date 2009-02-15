На шахті у Макіївці загинув гірник

О 05.33 15 лютого у Макіївці, що на Донеччині, на шахті „Щегловська-Глибока” ДП „Донбас”, на горизонті 1035 метрів, сталося обрушення покрівлі, внаслідок чого загинув 1 гірник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 06:30 тіло загиблого було підняте на поверхню копальні силами 3 відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому. Управлінням підприємства проводиться розслідування причин обрушення покрівлі.