На Запоріжжі шукають розбещувача малолітніх

У Запорізькій області шукають невідомого, який розбещував малолітніх дівчаток.

ГУ МВС України в Запорізькій області розповсюдило в навчальних закладах Запоріжжя фоторобот і опис невідомого, якого підозрюють в розбещенні дівчаток 11-13 років.

За інформацією центру громадських зв`язків Запорізького головного управління міліції, розшукуваний підозрюється мінімум у 3 нападах на малолітніх.

"Зловмисник вдень - в період від 12-ї до 15-ї години - під виглядом співробітника міліції або знайомого сусідів або батьків знайомився з дівчатками, входив у довіру до дітей, проникав до квартири (нібито для того, що б на листі паперу написати записку дорослим) і здійснював щодо неповнолітніх розпусні дії", - розповіли в ЦГЗ.