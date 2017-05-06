Міністр культури: інформація про трирічну дискваліфікацію України від участі в "Євробаченні" - лише чутки

Інформація про можливу дискваліфікацію України від участі в «Євробаченні» на три роки поки залишається лише розмовами і не підкріплена жодними офіційними документами.

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"Поки не готовий коментувати цю ситуацію, тому що інформація про дискваліфікацію України на три роки – всього лише чутки. Ми не маємо жодних офіційних листів, щоб про це говорити", – відповів міністр.

Нищук також зазначив, що ситуація з представницею Російської Федерації на «Євробаченні» була очевидною провокацією, і вчинити інакше, ніж заборонити в'їзд Самойлової Україна не могла, оскільки закон є закон.

Як повідомляв УНІАН, в Європейській мовній спілці (EBU) заявили про можливе введення санкцій проти Росії і України за порушення статуту конкурсу. За словами голови оргкомітету «Євробачення» Франка-Дітера Фрайлінга, Україна зобов'язалася забезпечити виступи всіх конкурсантів в Києві, але не зробила цього з Росією.

"З української точки зору юридична ситуація зрозуміла, але з точки зору EBU це є порушенням статутів. За порушення статутів передбачені санкції», - сказав Фрайлінг.

Однак, ще одним порушенням з боку РФ є те, що її представники не були присутні делегації на обов'язкових зустрічах на початку року. У той же час Фрайлінг не уточнив, які саме санкції можуть загрожувати двом країнам.

Росія не буде приймати участі в 62-му міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в Києві. Згідно з повідомленням, офіційний ретранслятор на території РФ - "Перший канал" - відкинув всі компромісні пропозиції від EBU. Мова йшла про можливості для російської співачки Юлії Самойлової виступити на конкурсі віртуально, за допомогою супутникового зв'язку, або послати на конкурс іншого представника або представницю Росії, які могли б безперешкодно в'їхати до України.