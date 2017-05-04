Штраф або відсторонення: організатори Євробачення допускають введення санкцій проти Росії та України

У Європейській мовній спілці (EBU) заявили про можливе введення санкцій проти Росії й України за порушення статуту конкурсу. Про це сказав голова оргкомітету Євробачення Франк-Дітер Фрайлінг, пише Heute.

За його словами, Україна зобов'язалася забезпечити виступи всіх конкурсантів у Києві, але не зробила цього з Росією.

"З української точки зору юридична ситуація зрозуміла, але з точки зору EBU це є порушенням статутів. За порушення статутів передбачено санкції», - сказав Фрайлінг.

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Однак, ще одним порушенням з боку РФ є те, що представники її делегації не були присутні на обов'язкових зустрічах на початку року.

У той же час Фрайлінг не уточнив, які саме санкції можуть загрожувати двом країнам, але перерахував доступні варіанти.

"Наші статути містять багато видів санкцій: від штрафу, відкликання спонсорського фінансування, до відсторонення від участі в конкурсі на строк до трьох років", - сказав він.

Референтна група обговорить питання як України, так і Росії на зустрічі наступного тижня. Офіційне повідомлення буде зроблено вже після проведення Євробачення, 12 червня.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія не братиме участі в 62-му міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в Києві.

Згідно з повідомленням, офіційний ретранслятор на території РФ - "Перший канал" - відхилив усі компромісні пропозиції, запропоновані EBU. Ішлося про можливість для російської співачки Юлії Самойлової виступити на конкурсі віртуально, за допомогою супутникового зв'язку, або послати на конкурс іншого представника чи представницю Росії, який чи яка могли б безперешкодно в'їхати до України.