Політична криза в Україні посилить вплив Московського патріархату?

Президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський вважає, що новий предстоятель Російської православної церкви не допустить автокефальності української церкви, навпаки – посилить контроль Московського патріархату. «Московський патріарх повністю відданий ідеї великої Росії. Очевидно, що він хоче бути для церкви тим, ким був Путін для Російської Федерації. Тому я думаю, жодних кроків, які б відпустили українську церкву з-під контролю Московського патріархату, він не вчинить», - констатує експерт.

Віктор Єленський переконаний, що на церковні відносини проектуватимуться політичні стосунки України та Росії, і постійні українські політичні кризи будуть не на користь Київського патріархату. Президент Української асоціації релігійної свободи впевнений, що патріарх Кирилл не допустить, аби до дискусії про автономію Української православної церкви долучилися Константинопольський патріарх чи інші глави помісних церков.

«Очевидно, що пропонуватиметься нова модель відносин до Київського патріархату, але в жодному разі не партнерська. Це буде жорсткіша модель, що українці мають покаятися і повернутися в цю церкву, з якої вони вийшли», - каже Єленський. Експерт також зауважив, що найближчим часом Московський патріархат посилить в Україні місіонерську роботу і активніше працюватиме з українською паствою.

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