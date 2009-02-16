Японія надала МВФ найбільшу позику в історії людства

Японія надала Міжнародному валютному фонду позику обсягом у сто мільярдів доларів для кредитування країн із перехідною економікою, уражених кризою. Угоду підписано у Римі під час зустрічі міністрів фінансів «сімки».

«Ця позика важлива не лише для МВФ, але і для усіх країн, яким потрібна допомога під час кризи», - наголосив директор-розпорядник фонду Домінік Строс-Кан. Цю позику він назвав «найбільшою в історії людства». Керівник МВФ закликав інші провідні індустріальні країни наслідувати приклад Японії. Для реалізації запланованих програм Міжнародному фонду бракує ще 150 мільярдів доларів. В умовах глобальної фінансової і економічної кризи МВФ підтримує кредитами численні країни світу. Одну із найбільших позик отримала Україна.

Японія – другий після Сполучених Штатів донор міжнародних кредитних інститутів, таких як МВФ і Світовий банк. Валютні резерви країни сягають 980 мільярдів доларів. Більше лише у Китаю.

Тим часом сама Японія дуже гостро відчуває на собі наслідки економічної кризи. Економіка країни за підсумками четвертого кварталу 2008 року зазнала найсильнішого падіння за понад три десятиліття. Внутрішній валовий продукт країни скоротився на 12,7 відсотка у порівнянні із відповідним періодом попереднього року. Головна причина – різке падіння попиту на світових ринках на японські автомобілі та електроніку. Такі підприємства як Toyota, Sony і Hitachi звільняють тисячі робітників.

Німецька хвиля