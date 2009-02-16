Нацбанк визнав свою безпорадність?

Нацбанк поки не знає, як вивести країну з кризи. Але він намагається зробити все, щоб не допустити колапсу української фінансової системи, пише видання "Контракти".

У попередні роки дії НБУ були одними з небагатьох ефективних і успішних прикладів в сучасній українській історії. Запровадження гривні у 96-му і подолання гіперінфляції, а в 98-му економічної кризи. І стабільність валюти протягом наступних 10 років. Ситуація різко змінилася, але в НБУ працюють теоретики, а не практики.

Свою стратегію боротьби з фінансово-економічною кризою центробанк не розкриває. Але без повернення довіри українців до гривні – перемоги не досягти.

ICTV