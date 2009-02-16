На міжбанку долар виріс

Сьогодні в США святкують День Президентів, у зв`язку з цим торги доларом можливі тільки на ТОМ’і (від анг. tomorrow - завтра, тобто котирування встановлюються, але операції проводитимуться тільки завтра).

Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США на ТОМ’і відкрилися зростанням котирувань – 8,0400/8,1700 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2290/0,2340, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,2520/10,4240. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2754/55 (п`ятниця - 1,2912/13).

У п`ятницю Нацбанк продавав долари на аукціоні з ціною відсікання - 7,7900.