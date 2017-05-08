У Києві для охорони правопорядку 9 травня буде задіяно близько 3 тисяч правоохоронців

Для охорони правопорядку 9 травня у Києві буде задіяно близько 3 тис. правоохоронців.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

На запитання ведучої, чи планується завтра виводити додаткові наряди поліції у ті місця, де будуть відбуватись масові заходи, він відповів: «Так. Звісно. Завтра будуть задіяні у нас приблизно три тисячі правоохоронців… Основні заходи, які ми вважаємо, потребують посилення безпеки, відбудуться на Арсенальній площі, у парку Слави – хода «Ніщо не забуте, ніхто не забутий».

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Він також наголосив на тому, що завтра будуть «рішуче боротись з усіма спробами використання радянської символіки, забороненої комуністичної символіки».

«Тому закликаю всіх дослухатись до цього. З організаторами заходів ми спілкувались, було наголошено, що будемо допускати лише використання української національної символіки у цій ході», - додав він.

Крищенко також зазначив, що сьогодні масові заходи у столиці проходять без порушень.