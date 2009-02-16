В Україну повертаються морози

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті, вночі і на півночі Лівобережжя сніг та мокрий сніг, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У західних, місцями центральних областях та на півночі Лівобережжя на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях 5-10° морозу, на південному сході та в Криму близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині до 5° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°, по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.