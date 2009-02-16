Fitch знизило рейтинги Києва, Одеси і Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті Києва, Одеси і Харкова з рівня «B+» до «B». Прогноз щодо довгострокових рейтингів міст в іноземній і національній валюті – «Негативний».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказується, що дані рейтингові дії послідували за зниженням довгострокових рейтингів дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня «B+» до «B» у зв`язку з ризиком банківської і валютної кризи, що підвищився в Україні через посилення дії стресових чинників на фінансову систему. Прогноз щодо суверенних довгострокових рейтингів – «Негативний».

Список рейтингових дій щодо українських міст:

Місто Київ. Довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті знижені з рівня «B+» до «B», прогноз «Негативний». Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Національний довгостроковий рейтинг знижений з «AA+(ukr)» до «AA(ukr)», прогноз «Стабільний». Рейтингова дія поширюється на три існуючі емісії єврооблігацій міста на загальну суму 700 млн. дол. США.

Місто Одеса. Довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті знижені з рівня «B+» до «B», прогноз «Негативний». Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA-(AA мінус)(ukr)», прогноз «Стабільний».

Місто Харків. Довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті знижені з рівня «B+» до «B», прогноз «Негативний». Короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA-(AA мінус)(ukr)», прогноз «Стабільний».