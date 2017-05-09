День перемоги в Києві: поліція затримала ще шістьох людей
16:44, 09 травня 2017Суспільство
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Біля Печерського управління поліції в даний час знаходяться близько 50 осіб, додали в поліції.
В управління поліції доставили ще шість осіб / Фото УНІАН
У Києві за опір правоохоронцям та використання забороненої символіки затримали ще шістьох осіб.
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Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
«В управління поліції доставили ще шістьох осіб, які чинили опір правоохоронцям та використовували заборонену символіку. Після отримання пояснень поліція визначиться із правовою кваліфікацією їх дій», - йдеться в повідомленні.
Біля Печерського управління поліції на цей час перебуває близько 50 осіб, додали у поліції.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві було затримано 25 осіб, із них 24 - за хуліганство.
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