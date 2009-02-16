Рекорд падіння ціни в Україні поставили... соняхи

Середні ціни продажу продукції рослинництва в Україні за січень 2009 р. проти січня 2008 р. знизилися на 46%. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому в січні ц.р. порівняно з груднем 2008 р. середні ціни реалізації продукції рослинництва зросли на 3%.

Повідомляється, що в січні 2009 р. було реалізовано 1,3 млн. тонн зернових, що більш ніж у 3 рази перевищує аналогічний показник січня 2008 р. Зокрема реалізація пшениці становила 665,5 тис. тонн, що в 3,6 раза перевищує показник січня 2008 р. Середня ціна реалізації становила 582,8 грн./т, що на 40,6% нижче за ціну в січні 2008 р. і на 7,3% нижче за ціну в грудні 2008 р.

Також у січні було реалізовано 8,9 тис. тонн жита, що на 82,2% більше проти січня 2008 р. Середня ціна реалізації становила 536,7 грн./т, що на 44,2% нижче січня 2008 р. і на 25,1% нижче грудня 2008 р.

Також було реалізовано 120,4 тис. тонн ячменю, що в 3,7 раза більше показника січня 2008 р. Середня ціна реалізації становила 649,3 грн./т, що на 43,3% нижче січня 2008 р. і на 24,5% нижче грудня 2008 р.

Також у січні було продано 155,8 тис. тонн насіння соняшнику, що в 2,5 раза більше січня 2008 р. Середня ціна становила 1 тис. 224,6 грн./т, що на 62,1% нижче січня 2008 р. і на 10,5% вище грудня 2008 р.