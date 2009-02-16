У банку «Надра» звільнили президента

Ігоря ГІЛЕНКА звільнено з посади голови Правління - президента банку "Надра". Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в понеділок.

Згідно з наданою інформацію, І.ГІЛЕНКА звільнено з посади відповідно до наказу від 11 лютого 2009 р.

І.ГІЛЕНКО обіймав посаду президента банку "Надра" з липня 1997 року. Він володіє 0,0002% акцій банку.

Як повідомлялося, з 10 лютого ц.р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку «Надра» строком на один рік. Тимчасовим адміністратором призначено Валентину ЖУКОВСЬКУ.

Також для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" розпочав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 838 млн. 468 тис. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ КБ «Надра» у 2008 році зменшився в 13,5 разу, порівняно з 2007 роком, і на 1 січня ц.р. становив 25,857 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 р. його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь – 30,7406%.