ЄБРР дає Україні 135 млн. євро на саркофаг на Чорнобильській АЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні грант на допомогу в розмірі 135 млн. євро для реалізації програми будівництва саркофагу на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду про виділення коштів було підписано сьогодні в Києві президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ і прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єр-міністра України, будівництво саркофагу на Чорнобильській АЕС є стратегічним пріоритетом в Україні, й ця сума, яка еквівалентна 1,35 млрд. грн., дозволить активізувати це будівництво.

«Це велика сума, яка зрушить питання вперед», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона подякувала ЄБРР за швидку реакцію на прохання України. «Я хочу подякувати Вам за те, що Ви особисто і ЄБРР миттєво відреагували на пропозицію уряду співпрацювати щодо зміцнення енергоефективності й розвитку енергетики в Україні в 2009-2010 роках», - сказала прем`єр-міністр, звертаючись до президента ЄБРР Томаса МІРОВА.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що план спільних дій у цьому напрямку буде обговорено сьогодні.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висловила надію на допомогу ЄБРР у підтримці фінансового сектора України. «Зараз це найбільш актуальна програма, яку нам потрібно спільно виконувати», - сказала прем`єр, зазначивши, що фінансової підтримки потребує й реальний сектор економіки.

У свою чергу Т.МІРОВ підкреслив те, що між Україною і ЄБРР існує довгострокова й продуктивна співпраця, що дозволило надати Україні допомогу в розмірі близько 4 млрд. євро.

Т.МІРОВ підкреслив, що сьогоднішні переговори проходять у складні часи фінансової кризи й банк готовий надавати Україні допомогу для подолання наслідків цієї кризи. «Ми дуже хотіли б поговорити з Вами про те, що ми могли б зробити спільно, щоб допомогти Україні подолати тяжкі наслідки кризи», - сказав Т.МІРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, влітку 2009 року буде завершено проектувальні роботи, й почнеться будівництво саркофагу над четвертим реактором Чорнобильської АЕС.