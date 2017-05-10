Сутички у Дніпрі 9 травня: до поліції доставили 25 осіб

У Дніпрі до відділень поліції доставили 25 осіб, яких перевіряють на причетність до сутичок під час масових заходів 9 травня. Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області, до Соборного відділення поліції, крім доставлених вранці 15 осіб, було доправлено ще 10 молодиків, яких перевіряють на причетність до сутичок під час масових заходів.

За словами начальника Дніпровського відділу поліції Андрія Бідила, усього у масових заходах в Дніпрі взяли участь 25 тис. жителів. У місті до охорони громадського порядку було задіяно 1850 правоохоронців. День пройшов напружено, між учасниками заходу відбулося кілька сутичок. Внаслідок конфлікту за медичною допомогою звернулося 6 поліцейських, з них двоє - через ураження очей внаслідок розпилення сльозогінного газу невідомими особами. Також медичну допомогу на місці події було надано двом особам людям похилого віку. Ще четверо звернулися до лікарні, троє з яких після надання допомоги залишили медзаклад, одна особа зараз залишається у лікарні.

Також Бідило повідомив, що у пунктах попереднього огляду, дислокованих в місцях проведення заходу, поліцейські вилучили 6 пістолетів – 3 травматичних, 1 пневматичний, 1 газовий із сумнівною реєстрацією та 1 газовий незареєстрований, 4 ножі, 6 газових балончиків, з яких 5 «Перець» та 1 «Терен-4», шило, цвях, пилочку для нігтів та інші предмети. Крім цього, поліцейські вилучили у групи молодиків 10-літрову каністру із невстановленою рідиною зі специфічним різким запахом хімічної речовини. Для встановлення її змісту, речовину доправлено на дослідження. У деяких серед особистих речей було виявлено балаклави, газовий балончик та інші речі.

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За фактом хуліганських дій у Соборному відділенні поліції відкрито два кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Підозрюваного чоловіка 1991 року народження, доставленого до поліції як одного із ініціаторів конфлікту, затримано в порядку ст. 208 КПКУ.

Поліція продовжує роботу зі встановлення всіх обставин конфлікту та виявлення причетних до нього осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією правоохоронців, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Там виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.