Чорноморський флот планується скоротити на 9 тис. осіб

Чорноморський флот Російської Федерації планується скоротити на 9 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«За останніми даними, на ЧФ РФ буде скорочено близько 3 тис. військовослужбовців і близько 6 тис. вільнонайманих», - сказав С.КУНІЦИН.

Водночас він підкреслив, що скорочення Військово-Морських сил України не планується.

«Я думаю, вони (ВМС) зміцнюватимуться», - сказав С.КУНІЦИН.

Він зазначив, що у складі ЧФ СРСР служило близько 137 тис. осіб, а ЧФ РФ і ВМС України разом становлять близько 25 тис. осіб. Водночас, загалом кількість кораблів зменшилася з 1200 одиниць у 10 разів.

За словами С.КУНІЦИНА, звільнення такої великої кількості людей ускладнює ситуацію з працевлаштуванням населення. За його словами, 50% жителів міста на сьогоднішній день зайнято в сфері послуг і торгівлі.

Разом із тим він вкотре зазначив, що для створення нових робочих місць у місті необхідно створити спеціальну економічну зону, щоб звільнити учасників економічної діяльності від податків.